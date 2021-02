Activités biomédicales au LESIA

Instrument d’Optique Adaptative FFOCT développé au LESIA pour l’imagerie biologique à haute résolution Crédit image : Observatoire de Paris-PSL / LESIA - Photo Marie GLANC





Cette étude a été réalisée en utilisant un instrument initialement conçu pour l’imagerie haute résolution de la rétine humaine in vivo développé au LESIA. Il comprend une boucle d’optique adaptative intégrée dans un montage de FFOCT. Un miroir déformable est utilisé pour introduire des aberrations calibrées. L’équipe a montré que les images FFOCT contenaient plus de hautes fréquences (plus de détails) que l’imagerie classique (incohérente). Cependant, les aberrations brouillent l’image FFOCT dans les échantillons complexes testés.





Image FFOCT d’un échantillon diffusant sans aberration (fausses couleurs) Crédit image : Observatoire de Paris-PSL / LESIA / Marie BLAVIER

Image FFOCT d’un échantillon diffusant avec 0.26 microns d’astigmatisme appliqué sur le miroir déformable Crédit image : Observatoire de Paris-PSL / LESIA / Marie BLAVIER





Outre la perte de contraste qui réduit la possibilité de détecter le signal utile dans l’image, les aberrations affectent significativement toute la gamme des fréquences spatiales de l’image et donc notamment la résolution finale par rapport à la théorie. L’équipe du LESIA montre ainsi dans cet article que la correction des aberrations par optique adaptative lors de l’imagerie en FFOCT permet de recouvrer la haute résolution des images pour des échantillons biologiques complexes.

Référence

M. Blavier, M. Glanc, G. Rousset, « Analysis of the impact of optical aberrations in en-face full-field OCT microscopy », Opt. Express 29(2), 2204-2226 (2021)