Atelier des utilisateurs de NenuFAR du 17 au 19 novembre 2021 à Nançay

L’équipe de l’instrument NenuFAR organise les 17-18-19 novembre 2021, un atelier utilisateurs de NenuFAR afin de présenter les dernières nouvelles de l’instrument ainsi que les résultats préliminaires de l’instrument en mode "Early Science".

Cet atelier est ouvert aux potentiels nouveaux utilisateurs intéressés par les programmes scientifiques de NenuFAR et son utilisation pour l’observation aux basses fréquences radio.

L’atelier se déroulera à la Station de Radioastronomie de Nançay en présentiel, mais il sera possible de le suivre en distanciel.

L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le 10 novembre 2021.

Retrouver le programme préliminaire et les informations logistiques sur le site de l’atelier :

Objectif de l’atelier

L’objectif est de préparer l’ouverture de NenuFAR aux futurs programmes PI, en gardant à l’esprit la complémentarité avec LOFAR 2.0 prévu pour début 2022. Ce sera également l’occasion de faire le point sur ce qui s’est passé pendant la phase "Early Science" de NenuFAR.

Nous souhaitons également offrir aux utilisateurs et aux utilisateurs potentiels la possibilité d’obtenir les dernières informations à jour sur l’instrument, les méthodes de traitement des données et les installations, illustrées par ce qui a déjà été réalisé au cours de cette phase initiale. Les participants auront l’occasion de faire des sessions pratiques autour de divers projets et outils (Beamforming, pulsar, imagerie, etc.) avec les données NenuFAR.

Au cours de l’atelier, nous aborderons :

Présentation & mises à jour de l’instrument (présentations techniques, et organisation selon le plan de gestion scientifique).

Présentations des programmes clés (Observation, méthodologies, premiers résultats)

Mise en pratique des outils de réduction, des pipelines, des ressources de calcul et de stockage.

Discussions / questions / plans futurs

Nous limiterons les exposés au minimum nécessaire le matin afin de laisser plus de temps pour les travaux pratiques et les discussions avant le déjeuner et l’après-midi.

Format de l’atelier

Nous avons voulu organiser cet atelier de manière hybride, en se concentrant sur une présence physique à la Station de radioastronomie de Nançay, mais en permettant une participation à distance via Zoom si nécessaire.

Cet atelier est soutenu par l’Observatoire de Paris et la Station de radioastronomie de Nançay.