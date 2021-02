Atterrissage de Perseverance sur Mars le 18 février 2021

Lancée le 30 juillet 2020 la mission Mars2020 de la NASA déposera le rover Perseverance à la surface de Mars le 18 février prochain à 21h55. Perseverance explorera les fonds du cratère Jezero, siège d’un ancien lac, pour y étudier la géologie, l’histoire de la formation du cratère, investiguer son habitabilité et y rechercher de potentielles traces de vie passée. Il collectera également des échantillons dont le retour sur Terre s’effectuera grâce à plusieurs prochaines missions martiennes prévues pour le début des années 2030.





Perseverance embarque 7 instruments, dont SuperCam sous co-responsabilité française qui constitue la « tête » et « l’oeil » du rover. Le LESIA (Observatoire de Paris - PSL) fait partie du consortium français mené par l’IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et en Planétologie). SuperCam regroupe en un seul instrument trois techniques de spectroscopie : la première utilise un laser rouge pour détruire les roches et déterminer les atomes qui les constituent, la seconde utilise un laser vert pour déterminer quelles sont les molécules et minéraux que forment ces atomes, la troisième utilise la lumière infrarouge solaire pour également déterminer les minéraux présents dans les roches martiennes. SuperCam possède également une caméra à haute résolution qui permet d’étudier comment les minéraux et les grains s’assemblent entre eux pour former les roches, ainsi qu’un microphone qui déterminera la dureté des roches en écoutant l’impact du laser rouge et la vitesse du vent s’écoulant autour du rover.

SuperCam jouera ainsi un rôle décisif pour guider le rover vers les roches les plus intéressantes qui seront forées en vue d’y prélever un échantillon.

Les équipes du LESIA ont eu un rôle déterminant dans le développement de SuperCam avec des implications fortes à tous niveaux dans le management du projet, l’ingénierie système, l’architecture thermique et les calculs mécaniques, les tests de l’instrument. De plus, le LESIA et le LATMOS ont été spécifiquement en charge de la conception, du développement, des tests et, avec l’IAS, de l’étalonnage du spectromètre infrarouge de SuperCam.

Le LESIA sera fortement impliqué dans les opérations de SuperCam qui démarreront juste après l’atterrissage, tant sur le plan de l’expertise instrument, que sur la préparation des observations et de l’exploitation des données.

Les équipes françaises de l’IRAP et du LESIA ainsi que le CNRS Images et le CNES ont fait réaliser par Fab&Fab (fabandfab.com) un film d’animation expliquant le fonctionnement de SuperCam et de ses techniques de mesures. Ce film est disponible sur la chaine YouTube du LESIA (teaser, film complet).

Plusieurs évènements auront lieu en direct le 18 février 2021, où nos chercheurs et ingénieurs seront présents :

La cité des sciences (Thierry Fouchet, co-responsable scientifique SuperCam, Jean-Michel Reess, ingénieur opticien) :

CNES/CNRS (Pernelle Bernardi, ingénieure système SuperCam, vers 20h39) : diffusion en direct sur 3 chaines à partir de 19h45

En France, de nombreux laboratoires, rattachés au CNRS et à ses partenaires, ont apporté leur expertise scientifique et contribué à la construction de SuperCam, principalement : l’IRAP (Toulouse), le LESIA (Meudon), le LAB (Bordeaux), le LATMOS (Guyancourt), l’OMP (Toulouse) et l’IAS (Orsay).

L’ISAE-SUPAERO (Toulouse) et le CNES ont également apporté leur savoir-faire pour mettre au point cet instrument.