Des astronomes observent les champs magnétiques aux abords du trou noir supermassif de la galaxie Messier 87 (M87)

Image en lumière polarisée du trou noir supermassif au coeur de la galaxie Messier 87 (M87) Les lignes marquent l’orientation de la lumière polarisée aux abords du trou noir, une signature des champs magnétiques.

Credit image : Collaboration EHT





C’est la première fois que les astronomes sont capables de mesurer la polarisation si près du bord d’un trou noir qui permet de cartographier les lignes de champ magnétique présentes aux abords du trou noir. Ces observations sont essentielles pour expliquer comment la galaxie M87, située à 55 millions d’années-lumière, est capable de lancer des jets énergétiques à partir de son noyau.

Les puissants jets de matière qui émergent du noyau de M87 et s’étendent sur au moins 5 000 années-lumière depuis son centre sont l’une des caractéristiques les plus mystérieuses et les plus énergétiques de la galaxie. La plupart de la matière se trouvant près du bord d’un trou noir y tombe. Cependant, certaines des particules environnantes s’échappent quelques instants avant d’être capturées et sont projetées loin dans l’espace sous forme de jets. Grâce aux nouveaux résultats de l’EHT, les astronomes ont réussi pour la première fois à observer la région située juste à l’extérieur du trou noir, où se produit cette interaction entre la matière qui entre et celle qui est éjectée.

Pour observer le cœur de la galaxie M87, la collaboration EHT a relié huit télescopes du monde entier, afin de créer un télescope virtuel de la taille de la Terre. L’impressionnante résolution obtenue avec l’EHT est équivalente à celle nécessaire pour mesurer la longueur d’une carte de crédit à la surface de la Lune.

Les résultats sont publiés aujourd’hui dans deux articles de la revue “The Astrophysical Journal Letters”. Plus de 300 chercheurs de plusieurs organisations et universités à travers le monde ont participé à cette recherche.

Le LESIA est impliqué dans la collaboration EHT avec un chercheur, coordinateur du groupe de travail “Propagation des ondes radio” et qui participe, avec les données EHT, aux recherches de pulsars en orbite autour du trou noir de notre Galaxie, Sgr A*.

