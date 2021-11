ESEP : dix ans d’excellence en exploration spatiale des environnements planétaires

Le laboratoire d’excellence ESEP (Exploration Spatiale des Environnements Planétaires) va clore ses activités fin 2021 après dix ans de travaux variés dans le domaine de l’instrumentation spatiale. À cette occasion, deux vidéos ont été réalisées et sont disponibles sur les chaines Canal-U et YouTube du LESIA. La première est un rapport d’activité en forme de bilan vidéo, la deuxième décrit les ouvertures futures, l’héritage en somme du LabEx et ses prolongements à travers le campus spatial CENSUS de PSL et la fédération de recherche « nanosats » en cours de création, tous deux dirigés par Coralie Neiner.