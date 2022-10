Étude de l’habitabilité de Mars primitif

L’habitabilité potentielle de la planète Mars, il y a plus de 3,7 milliards d’années, a fait l’objet de nombreux débats. Des preuves suggèrent que la planète rouge a accueilli - au moins pendant une partie de son histoire - des conditions potentiellement favorables au développement de la vie. La probabilité d’un tel scénario a toutefois rarement été établie de manière quantitative.

Une équipe interdisciplinaire menée par Boris Sauterey (Institut de Biologie de l’École Normale Supérieure - PSL) et incluant Benjamin Charnay (LESIA, Observatoire de Paris–PSL) a modélisé l’interaction entre l’atmosphère primitive de Mars, la sous-surface et un écosystème d’hydrogénotrophes méthanogènes - des micro-organismes qui survivent en consommant de l’hydrogène et en produisant du méthane - qui sont considérés comme faisant partie des premières formes de vie sur Terre.

Les simulations des auteurs prédisent que la croûte martienne était un endroit viable pour cet écosystème - à condition que la surface ne soit pas entièrement recouverte de glace - et aurait pu accueillir une production de biomasse similaire à celle de l’océan primitif de la Terre. L’équipe prévoit que cet écosystème aurait déclenché une rétroaction mutuelle avec le climat, entrainant un refroidissement global de 40 degrés et créant des conditions moins habitables plus près de la surface. Cela aurait forcé ces métabolismes primitifs à s’enfoncer de plus en plus profondément dans la croûte, provoquant peut-être leur propre disparition si aucune autre source d’énergie interne ne leur était accessible.

Pour l’avenir, les auteurs identifient trois sites, Hellas Planitia, Isidis Planitia et le cratère Jezero, comme les meilleurs endroits pour rechercher des signes de cette hypothétique vie méthanogène précoce près de la surface de Mars.





Évolution médiane de la couverture de glace de Mars noachienne sous l’influence de méthanogènes hydrogénotrophes prédite (en supposant un point de congélation des saumures de 252K)





Early Mars habitability and global cooling by H2-based methanogens, Boris Sauterey, Benjamin Charnay, Antonin Affholder, Stéphane Mazevet, Régis Ferrière, Nature Astronomy, 10 octobre 2022.

