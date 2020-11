Avis de consultation

Organisme acheteur

Observatoire de Paris- LESIA, 5 Place Jules Janssen 92190 Meudon

Description du besoin

Fabrication et livraison d’un transpondeur fonctionnant en bande S.

Contexte général du marché à procédure adaptée

BIRDY est un concept de cubesat accompagnant une mission interplanétaire pour caractériser un corps céleste en opération de proximité. La mission dérive la trajectoire perturbée par radio-science, mesures d’écho et de Doppler, et détermine la masse de la cible, ainsi que d’autres paramètres sur sa structure interne, par des algorithmes de reconstruction d’orbite.

Maintenant, au sol, nous concevons un banc de test pour apporter des indicateurs de performance sur le concept de mission. Le banc de test consiste en deux appareils de mesure radiofréquence, un transpondeur en mouvement et un émetteur-récepteur fixe, qui imitent les valeurs attendues de distance et vitesse radiale d’un cubesat vu par le vaisseau-mère lors d’un scénario de survol d’un corps céleste. Le banc de test reproduit les mêmes mesures d’écho et de Doppler que celles attendues lors de la mission.

Le transpondeur – et son antenne bande S – sont transportées dans un petit véhicule motorisé afin de contrôler précisément sa vitesse. Un essai du banc consiste en la production d’une mesure d’écho et/ou de Doppler. Pour chaque essai, le véhicule reçoit une vitesse à atteindre, et la maintient pendant environ 60 s. Pour faciliter le banc, le véhicule se déplace en ligne droite.

Critères d’analyse des offres

L’offre sera analysée selon les critères suivants classés par ordre de priorité décroissante :

Critère 1 (30%) : Pertinence de l’offre par rapport aux critères sur l’appareil définis dans le CCTP

Critère 2 (30%) : Prix

Critère 3 (30%) : Délais de livraison

Critère 4 (10%) : Dimensions et masse de l’appareil

Documents à remettre par le candidat

Offre technique et financière datée et signée

Modalités de retrait du dossier

Toutes les pièces du dossier sont téléchargeables en bas de cet avis de consultation.

Liste des documents du dossier de consultation

Dépôt des dossiers

Les candidats devront déposer leur offre sous forme électronique uniquement à l’adresse suivante : ao-birdy obspm.fr avant la date et heure limite de réponse.

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats pourront faire parvenir une demande par courriel à cette même adresse.

Date et heure limite de dépôts de l’offre : 30/11/2020 à 10h00