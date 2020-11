Finalisation du modèle STM de l’instrument MIRS

Nos équipes techniques et scientifiques au LESIA travaillent actuellement sur la mission spatiale japonaise MMX (Martian Moon eXploration) à travers la fourniture de l’ instrument MIRS , un spectromètre infrarouge qui étudiera les matériaux constitutifs de Phobos et Deimos. Le laboratoire a une expertise reconnue dans la technique de spectroscopie infrarouge en planétologie, avec par exemple des réalisations qui ont équipé les missions Mars Express, Venus Express, Rosetta ou encore Bepi Colombo.

Boitier électronique STM de MIRS (Ebox) Crédit image : LESIA / Observatoire de Paris-PSL

Photo : Didier Zéganadin

Spectromètre STM de MIRS (Obox) Crédit image : LESIA / Observatoire de Paris-PSL

Photo : Didier Zéganadin





C’est le Groupe d’études et de fabrication du LESIA (GEFL), constitué d’un bureau d’études et d’un atelier de fabrication, qui est en charge de la conception opto-mécanique du spectromètre MIRS.

Le bureau d’études a pour rôle de fournir les architectures et designs mécaniques et thermiques des instruments spatiaux ou sol fournis par le LESIA. Il est aussi responsable de leurs qualifications mécanique et thermique avec le support du service d’Assemblage, Intégration, Vérification.

L’atelier quant à lui, réalise des pièces et des ensembles mécaniques avec les précisions requises par les contraintes optiques des instruments.

L’équipe technique vient d’achever l’intégration d’un modèle structural et thermique de l’instrument, dont on voit sur les images le boitier électronique et le spectromètre. Ces "modèles" appelés STM vont subir des tests en vibration avant d’être livrés à la JAXA, l’agence spatiale japonaise.





La plus grande lune de Mars, Phobos, vue par Mars Reconnaissance Orbiter en 2008 L’image a été prise à une distance d’environ 6 800 kilomètres. Elle est présentée en couleurs en combinant les données des canaux bleu-vert, rouge et infrarouge proche de la caméra.

(Source : NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)