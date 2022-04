Hommage à Gérard Servajean

Gérard Servajean Crédit photo : LESIA / Observatoire de Paris-PSL





Gérard Servajean était une figure de l’Observatoire de Paris, et en particulier du site de Meudon, où il a passé une grande partie de sa vie. Tout d’abord à l’ombre de la grande coupole où il habitait dès son enfance avec ses parents, son père Roger étant astronome spécialiste du Soleil, puis comme photographe pour l’Observatoire de Paris de 1968 jusqu’à sa retraite en 2009.

Après avoir rejoint l’équipe du service solaire dirigée par Raymond Michard, Gérard Servajean a ensuite assumé le rôle de photographe de l’Observatoire. En parallèle au développement des images et spectres des observations solaires, il a ainsi énormément contribué aux illustrations nécessaires aux travaux de recherche et publications, à une époque où les outils numériques étaient peu développés et incapables de rivaliser avec les montages photographiques d’images solaires et de graphiques, activité dans laquelle il excellait.

Il avait un attachement fort à l’établissement et au patrimoine de cette maison, où il avait côtoyé de grands acteurs de l’astronomie française.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne attachante et attachée à l’Observatoire.

Jean-Marie Malherbe, Isabelle Bualé, Nicole Vilmer