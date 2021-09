Hommage à Pierre COLOM

Pierre Colom a rejoint l’équipe "comètes" du département de radioastronomie de l’Observatoire (le DERAD) en 1985 au moment de la campagne d’observation de la comète de Halley. Il en a assuré le suivi des observations du radical OH au radiotélescope de Nançay. Ce fut la base de sa thèse (soutenue le 31 mars 1989 sous la direction d’Eric Gérard), où il analyse la variation temporelle de la production de gaz de la comète et l’anisotropie du dégazage en relation avec les forces non-gravitationnelles qui en affectent l’orbite.

Une bourse post-doctorale lui a permis de travailler au radiotélescope millimétrique de 30 m de l’IRAM, en Espagne. Il a ainsi pu poursuivre les observations cométaires, cette fois-ci sur d’autres molécules telles que HCN et H2CO, toujours en collaboration avec l’équipe "comètes" du DERAD. Il a ensuite été recruté par le CNAP en octobre 1992. Tout au long de sa carrière, au département ARPEGES, puis au LESIA, Pierre s’est investi dans les observations cométaires à Nançay qui constituent actuellement une importante base de données.

Dès les années 1990, Pierre a considérablement élargi son champ d’activités en participant à la préparation de l’opération FORT du radiotélescope de Nançay. Il est devenu l’un des piliers de l’équipe scientifique du radiotélescope de Nançay à partir de 2000, non seulement en participant à tous les tests FORT de 2000 à aujourd’hui mais en développant les études de polarimétrie. Avec ses collègues russes, il a entamé une longue collaboration sur l’analyse des masers OH (Nançay) et H2O (radiotélescope de 22m de Pushchino) dans plusieurs régions de formation d’étoiles de la Galaxie.

Dès 2001, il présidait le CDST (Comité de direction scientifique et technique de Nançay) et ensuite le CDP (Comité des programmes du radiotélescope). Prévoyant les limites du corrélateur actuel, il s’était totalement impliqué dans le développement du prototype WIBAR, analyseur à large bande et ultra haute résolution spectrale, et dans son utilisation dans le domaine extragalactique. Pierre s’intéressait à tous les projets nouveaux comme les études statistiques du bruit. Il y a une quinzaine d’années, il a contribué au développement d’une nouvelle technique d’observation, appelée la cartographie d’intensité pour la cosmologie à 21cm, avec des chercheurs du LAL (IN2P3) et de l’Irfu (CEA). Il a par la suite participé à la conception et les premiers tests de l’instrument PAON4, un petit interféromètre destiné à explorer certaines spécificités des observations en mode transit. Cet instrument a été déployé à l’observatoire de Nançay en 2015, et continue a être utilisé.

Pierre avait cette qualité rare de s’intéresser et de participer avec enthousiasme à toute nouvelle idée. De sa vie, il n’a jamais critiqué personne et ne retenait que les aspects positifs des discussions en bon physicien qu’il était et en collègue chaleureux que nous regrettons tous. Tous ses collègues ont pu apprécier sa rigueur intellectuelle et l’acuité scientifique de son esprit de physicien, alliées à une grande modestie. Dévoué, pédagogue, il ne ménageait pas ses conseils aux collègues moins experts que lui. Pierre était quelqu’un de fondamentalement gentil et discret, qui attirait systématiquement la sympathie. Il était passionné d’astronomie. Il laisse à tous ceux qui ont travaillé avec lui le souvenir d’une humanité exceptionnelle. Pierre avait un don particulier pour la formation des jeunes, non seulement lors de son enseignement sur l’interféromètre du site de Meudon mais aussi pour l’encadrement des étudiants à Nançay. Il aurait été un excellent professeur !

Nous nous associons à la peine de sa femme, Christine, et de ses enfants, Mathieu, Delphine et Mathilde.

Ses collègues et amis