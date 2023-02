Hommage à Roland Hellier

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Roland Hellier dans sa 78e année. Il a longtemps été notre collaborateur à l’Observatoire de Paris, au DASOP puis au LESIA. Il luttait depuis quatre ans contre la maladie de Charcot. Il restait cependant très conscient et appréciait le soutien moral et physique de son épouse et de sa famille qui ont pu l’accompagner jusqu’à ses derniers instants.

Roland Hellier Crédit photo : LESIA / Observatoire de Paris-PSL

Ancien élève du Lycée Fresnel, il avait intégré l’Observatoire de Paris en 1967 comme opticien dans les laboratoires de Gérard Wlérick puis de Raymond Michard avec le soutien des jeunes étudiantes (Brigitte Schmieder et Michelle Loulergue). C’est alors qu’il a su mettre au point un spectrographe sur l’instrument dit « Petit Sidérostat » à Meudon. Ce spectrographe avait été conçu sans réglage possible. Mais il a trouvé une solution, comme plus tard tout au long de sa carrière, lorsqu’il a su résoudre les nombreux problèmes qui surgissaient pour la construction des différents appareils auxquels il a contribué.

Ensuite il participa au développement du DPSM conçu par Pierre Mein et à l’exploitation de la Tour Solaire de Meudon avec Christian Coutard, Alain Miguel et l’équipe d’astronomes constitués par Nicole Mein, Brigitte Schmieder et Jean Marie Malherbe. Ensemble nous avons apprécié la précision des réglages que lui seul et Christian Coutard pouvaient réaliser avec autant de minutie. La prise des clichés était digne de photographes professionnels. Que de rouleaux de diapos ont-ils pu prendre pendant la mission spatiale solaire SMM à la Tour solaire de Meudon, lors des observations coordonnées dans les années 80-87, peut-être 50 000.

Ensuite il participa à l’installation des nouveaux instruments DPSM de Pierre Mein au Pic du Midi et à Tenerife sur le Vacuum Tower Telescope allemand. Dès 1993, il a activement contribué avec Christian Coutard à la construction du télescope franco-italien THEMIS sous la direction de Jean Rayrole, tout d’abord à Orsay, puis à partir de 1995 par de nombreuses missions sur le site de Tenerife, qui se sont poursuivies jusqu’aux premières observations. Durant toutes ces années nous avons pu apprécier ses qualités d’opticien et d’observateur hors pair, ainsi que son enthousiasme et sa bonne humeur.

Roland s’est beaucoup investi dans la vie de l’observatoire. Il a été tour à tour président et secrétaire adjoint du CESOP et a fait partie du comité de gestion du restaurant de Meudon pour lequel il participait activement aux animations.

En 2000 il se consacra à l’UNICOM dirigé par Paul Felenbok à Meudon, sous la Grande Coupole. Il y montra encore son efficacité, notamment lors des travaux consécutifs à la tempête de décembre 1999. Il prend sa retraite en 2006 et rejoint, avec son épouse Françoise, la Bretagne qu’il aimait tant.

Tous les collègues qui l’ont connu ou qui ont eu le plaisir de collaborer avec lui n’oublieront jamais son efficacité, sa disponibilité, sa gentillesse, son entrain et sa joie de vivre.

Transmis par Christian Coutard, Isabelle Bualé, Pierre et Nicole Mein, Brigitte Schmieder, Jean-Marie Malherbe.





Roland Hellier sera incinéré mardi 14 février 15h30 à Saint Brieuc.

6 rue des Champs de Pies 22000 Saint Brieuc.

Adresse pour contacter sa famille : roland.hellier wanadoo.fr