La médaille Arago de l’Académie des sciences décernée à Emmanuel LELLOUCH

Planétologue impliqué dans de nombreux programmes spatiaux, Emmanuel Lellouch travaille principalement sur les atmosphères planétaires et les petits corps distants (objets transneptuniens) du Système solaire. Il analyse des données d’observation dans l’infrarouge et le millimétrique, acquises soit depuis les sondes spatiales planétaires, soit avec les grands instruments de l’astrophysique au sol ou depuis l’espace (IRAM, ISO, VLT, Herschel, ALMA).

Ses résultats les plus significatifs concernent les atmosphères ténues de Io et Pluton, dont il a caractérisé la structure et la composition, avec notamment la première détection de plusieurs espèces chimiques.

Il a aussi travaillé sur le problème des sources externes de matière dans les planètes géantes, et sur les mesures de vents dans les atmosphères planétaires (Vénus, Mars, Titan) par spectroscopie Doppler.