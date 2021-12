La théorie de la relativité générale toujours valide !

De gauche à droite et de haut en bas : Effelsberg Radio Telescope (Allemagne), Nançay Radio Telescope (NRT, France), Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT, Pays Bas), Parkes Radio Telescope (Australie), Jodrell Bank Telescope (UK), Very Long Baseline Array (VLBA, U.S.), Green Bank Telescope (GBT, U.S.).

© Norbert Junkes/MPIfR (Effelsberg), Letourneur and Nançay Observatory (NRT), ASTRON (WSRT), ATNF/CSIRO (Parkes), Anthony Holloway (Jodrell Bank), NRAO/AUI/NSF (VLBA & GBT).