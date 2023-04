Le prix Ciel & Espace 2023 pour « Les Mondes de Saturne »

Saturne est constituée de multiples mondes spectaculaires longuement explorés par la mission Cassini-Huygens entre 2004 et 2017. Au fil de sept chapitres thématiques, « Les mondes de Saturne » nous propulse à 1,5 milliard de km de la Terre, à la découverte des secrets de l’atmosphère de cette planète géante, de ses fameux anneaux et de la myriade de lunes qui l’entourent – avec une attention particulière pour la plus grande et la plus surprenante d’entre elles : Titan.

À jour sur les toutes dernières découvertes et connaissances scientifiques, l’ouvrage est agrémenté de schémas explicatifs et de magnifiques photos. Les quatre auteurs, tous d’anciens membres de la mission Cassini-Huygens, nous racontent la genèse de cette formidable mission spatiale et le futur de l’exploration du système saturnien.

Préface de Francis Rocard.

En savoir plus sur le Prix Ciel & Espace du livre d’astronomie 2023

À propos des autrices et auteur du livre

Sandrine Vinatier

Sandrine VINATIER est chargée de recherche CNRS au LESIA, spécialiste des atmosphères planétaires et de celle de Titan en particulier. Investie dans la mission Cassini-Huygens dès sa mise en orbite dans le système de Saturne en 2004, elle continue d’étudier l’atmosphère de Titan et est membre de la mission Dragonfly, sélectionnée en 2019 par la NASA, dont l’atterrissage sur Titan est programmé en 2034.

Alice LE GALL est enseignante-chercheuse à l’université Versailles Saint-Quentin et au LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Observations Spatiales ), experte des surfaces du Système solaire.

Sandrine GUERLET a effectué sa thèse au LESIA, entre 2007 et 2010. Elle est chargée de recherche CNRS au LMD (Laboratoire de météorologie dynamique), spécialiste des atmosphères planétaires et des planètes géantes.

Sébastien CHARNOZ est professeur à l’Université Paris Cité et à l’IPGP (Institut de physique du globe de Paris), spécialiste de la formation des satellites, des planètes et des anneaux.