Les tests de qualification mécaniques de l’instrument DraMS-GC réalisés avec succès !

La mission Dragonfly (« libellule en français ») est une mission de la NASA, en coopération avec le CNES. Son objectif est d’étudier l’atmosphère et la surface de Titan, le plus gros des satellites de Saturne. Son lancement est prévu en 2027 pour une arrivée sur Titan en 2034. Elle embarque à son bord l’instrument DraMS-GC ( Dragonfly Mass Spectrometer and Gas Chromatograph ), un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse qui implique deux équipes du LESIA. Son objectif est d’identifier des composés organiques dans des échantillons de surface, à la recherche de molécules organiques complexes d’intérêt pour la chimie prébiotique (avant l’apparition de la vie telle qu’on la connait sur Terre).

L’instrument DraMS-GC, réalisé sous la responsabilité du LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Observations Spatiales), est un chromatographe en phase gazeuse. Embarqué sur la mission Dragonfly, il sera couplé à un spectromètre de masse afin d’analyser la composition moléculaire de la matière organique des échantillons du sol de Titan. La maîtrise d’œuvre de cette mission est assurée par l’université américaine Johns Hopkins située à Baltimore (USA).

L’instrument effectuera une analyse chimique de la composition de différents types de terrains rencontrés par Dragonfly. Lors de son périple (sur plusieurs années) de la région des dunes équatoriales au cratère d’impact Selk, (figure 1) la mission va explorer une zone dans laquelle de l’eau liquide (mélangée à de la matière organique) a probablement subsisté pendant plusieurs centaines voire milliers d’années.

Drone Dragonfly Figure 1 Drône Dragonfly, vue d’artiste Crédits : John Hopkins University

Le LESIA, impliqué techniquement et scientifiquement dans la mise au point de cet instrument (https://lesia.obspm.fr/Le-LESIA-dans-la-mission-Dragonfly.html), a notamment la charge de développer son architecture mécanique et thermique ainsi que d’en assurer la fabrication et l’assemblage. Ces activités sont menées à bien par le Groupe d’Etudes-Fabrications (GEFL) et le service d’intégration ou MESPAL de notre laboratoire (Moyens d’essais, salles propres, AIT/AIV du LESIA).

En collaboration avec les équipes du LATMOS, un premier modèle d’ingénierie a été fabriqué et « qualifié en environnement mécanique » (figure 2) avec succès. De quoi s’agit-il ? Les tests en environnement mécanique simulent, entre autres, les phases de décollage ainsi que les chocs induits par la séparation du module de descente et la coiffe du lanceur.

DraMS-GC Figure 2 DraMS-GC en cours de qualification mécanique Crédits : LESIA

Cette phase est à présent achevée. DraMS est donc actuellement en cours de qualification thermique à la Plateforme Intégration et de test (PIT) à l’UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). Puis ce modèle sera livré au Goddard Space Flight Center de la NASA en 2024 pour des tests fonctionnels en environnement.