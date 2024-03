Livraison du spectromètre infrarouge MIRS

La veille, une petite cérémonie d’adieu a eu lieu avec l’équipe projet et les volontaires qui se sont relayés jour et nuit lors de la campagne finale de tests. Elle fut l’occasion de célébrer l’aboutissement de 4 années de travail intense et l’engagement du laboratoire derrière cette mission.

L’équipe des volontaires de surveillance de MIRS durant la campagne finale de tests de l’instrument Crédit photo : Sylvain Cnudde - LESIA/Observatoire de Paris-PSL

L’instrument est désormais sous la responsabilité du CNES. Il est parti en camion sous bonne escorte pour rejoindre l’aéroport de Liège. Il y sera chargé dans un avion cargo qui l’amènera à Tokyo le 23 mars 2024 pour réception par la JAXA.

A bord de MMX, le spectro imageur MIRS permettra une caractérisation fine du sol du satellite martien Phobos, et la sélection des sites où seront prélevés les échantillons qui reviendront sur Terre en 2031. Nous n’avons pas fini d’entendre parler de lui !

Départ de l’instrument MIRS le 21 mars 2024 Crédit photo : Vincent Coudé du Foresto - LESIA/Observatoire de Paris-PSL

Départ de l’instrument MIRS le 21 mars 2024 Crédit photo : Sylvain Cnudde - LESIA/Observatoire de Paris-PSL