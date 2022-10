MeteoSpace quitte le LESIA pour l’Observatoire de Calern

Le projet MeteoSpace, démarré en 2015, est mené conjointement par le LESIA de l’Observatoire de Paris-PSL et le laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Il s’agit d’un instrument qui a pour but de surveiller l’activité chromosphérique journalière, celle-ci représentant un risque pour les satellites en orbite et les systèmes de communication par GPS.

MeteoSpace a quitté le LESIA le 10 octobre 2022 pour son installation définitive sur le plateau de Calern.