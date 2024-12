Parution de l’ouvrage "Le Grand Atlas du Soleil"

Élaboré en partenariat avec L’ESA par des chercheurs du CNRS et des astrophysiciens de l’Observatoire de Paris-PSL, ce "Grand Atlas du Soleil" dresse un panorama exhaustif de notre étoile et permet de découvrir le Soleil sous tous ses aspects, des aurores boréales aux éclipses solaires, en passant par les taches solaires, la météorologie de l’espace ou les éruptions solaires.

Un beau livre de référence pour comprendre une étoile fascinante

Le Soleil joue un rôle primordial sur Terre puisqu’il permet de maintenir un climat favorisant l’éclosion et la prospérité de la vie sur notre planète. À la fois proche et mystérieux, il suscite de nombreuses questions. Qu’est-ce qui différencie le Soleil de la Terre et des autres planètes ? Quelle est sa place dans le système solaire ? Le Soleil contribue-t-il au réchauffement climatique ? Qu’est-ce qu’une tache solaire ? Peut-on prédire les éruptions solaires et leurs conséquences pour nos technologies ?

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’ouvrage retrace les grandes découvertes scientifiques qui permettent de mieux comprendre cet astre, ainsi que les différentes missions, dont la sonde Solar Orbiter, qui scrute de près notre étoile, et nous apporte de nouvelles données, sur l’origine du vent solaire notamment. Une immersion complète au sein de l’étoile de notre système solaire !

Editions Glénat - Collection Référence

176 pages - 06/11/2024

EAN : 9782344065808