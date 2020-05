Pernelle Bernardi lauréate de la médaille de cristal du CNRS

Cette distinction prestigieuse récompense en particulier l’investissement de Pernelle Bernardi dans la contribution française à SuperCam. Cet instrument équipe le rover américain « Perseverance » qui devrait être lancé en 2020 en direction de Mars. Il analysera la composition des roches par spectroscopie laser afin de rechercher des traces d’habitabilité sur la planète.

L’implication de Pernelle Bernardi a été décisive en tant que responsable des spécifications et des performances de l’instrument, mais surtout suite à l’incident majeur qui avait endommagé le modèle de vol. Elle a su gérer cette crise avec brio, sous une pression très forte pour livrer dans les temps un instrument performant à la NASA, mais la persévérance et le refus de l’échec ont été des moteurs puissants pour atteindre les objectifs.

Recevoir cette année la médaille de cristal du CNRS est un très grand honneur et un immense plaisir. Cette récompense, je la dois en grande partie à ceux qui, dès mon arrivée au LESIA, m’ont accompagnée et tant appris : Tristan Buey, Alain Sémery et Jean-Michel Reess. Je la dois également à Sylvestre Maurice, PI SuperCam à l’IRAP, qui m’a fait confiance en me proposant la gestion Système, et qui a toujours été un inestimable soutien.