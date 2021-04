Philippe Zarka lauréat d’une bourse « ERC advanced »

Le projet EXORADIO

Les exoplanètes émettent des émissions radios dont l’origine peut être la magnétosphère de l’exoplanète ou son interaction avec le plasma contenu dans le vent stellaire de son étoile hôte. Ces phénomènes sont bien connus dans le Système solaire. Ils se manifestent par exemple sous forme d’aurore polaire permettant d’étudier la diversité et les propriétés des magnétosphères planétaires. Mais on sait peu de chose sur leurs équivalents dans les systèmes exoplanétaires.

Le projet EXORADIO vise à mieux comprendre ces mécanismes en les observant pour une diversité de types d’étoiles, de propriétés de vents stellaires, de champs magnétiques et de géométries d’interaction.

Les observations se concentreront sur les basses fréquences radio de 10 à 85 Mhz grâce à l’instrument NenuFAR installé à l’Observatoire de Paris sur le site de Nançay.

NenuFAR permettra de mener le plus grand programme de recherche d’exoplanètes aux fréquences radio dans l’hémisphère nord. Le projet EXORADIO préparera également l’exploration du ciel austral avec le Square Kilometer Array.





Illustration du projet EXORADIO Le projet EXORADIO a pour objectif d’étudier les magnétosphères d’exoplanètes à partir de l’instrument NenuFAR.





Les bourses ERC « advanced »

Les bourses ERC « advanced » permettent de financer des projets sur 5 ans à hauteur maximale de 2,5 millions d’euros pour « une recherche d’excellence, en rupture, située aux frontières de la connaissance ».

En 2021, elles ont concerné 209 lauréats pour un budget total de 507 millions d’euros, en sciences physiques et ingénierie, en sciences de la vie et en science humaines et sociales. Le projet EXORADIO fait partie des 7,8% de projets sélectionnés en 2021.





Philippe ZARKA