Présentation de la plateforme COSMIC

COSMIC (COmmon Scalable and Modular Infrastructure for real-time Control) est une plateforme de développement en temps réel utilisée dans l’astronomie pour rendre les instruments plus efficaces, moins coûteux et moins compliqués. Elle est conçue pour être facilement entretenue et extensible à long terme.

Cette plateforme repose sur une conception matérielle qui tient compte des dernières avancées en informatique haute performance (HPC) pour rester performante sans devenir obsolète.

La partie logicielle est basée sur une architecture souple et modulaire qui peut être adaptée à différents besoins. Elle intègre des fonctionnalités en temps réel pour garantir des performances précises.

COSMIC est déjà intégré ou choisi comme référence pour plusieurs systèmes d’optique adaptative :

Télescope Keck

MICADO pour l’ELT

MAVIS pour le VLT

SPHERE+ pour le VLT

