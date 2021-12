S’approcher encore plus près du trou noir central de la Galaxie, Sgr A*

Les nouvelles données GRAVITY ont permis de mesurer précisément la position des étoiles S29, S55 et S62 jusqu’à alors trop faibles pour être détectées par l’instrument. L’ajout des orbites de ces étoiles à celle de S2 a permis de contraindre de façon plus précise la masse de Sgr A* et l’effet relativiste de précession et de confirmer le modèle à un objet central commun unique comme source de gravitation pour ces objets. L’étoile S300 était inconnue et a été découverte par GRAVITY.

Crédit : ESO/GRAVITY collaboration