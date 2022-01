Soutenance d’HDR de Baptiste CECCONI le vendredi 7 janvier 2022

Titre

« Instrumentation, analyse, modélisation et publication de données en radioastronomie basses fréquences »

Résumé

Les émissions radio basses fréquences (< 100 Mhz) sont des traceurs des particules accélérées dans les plasmas du système solaire. Les processus physiques à l’œuvre dans les sources radio basses fréquences transfèrent l’énergie libre présente dans le plasma en onde électromagnétique. Ces signaux radio, ainsi que leurs origines, sont facilement identifiables par les spécificités de leurs morphologies dans l’espace spectro-temporel, ainsi qu’à travers leurs propriétés de polarisation, d’échelle spectro-temporelle de fluctuations et de récurrence temporelle.

Pendant ma soutenance, je développerai les différentes facettes de mon parcours, avec les émissions radio basses fréquence comme fil d’Ariane : depuis la conception instrumentale, à l’analyse des données, leur modélisation, le développement de traitements innovants, et la diffusion des produits de données auprès des communautés concernées.

Abstract

Low frequency radio emissions (< 100 Mhz) are tracers of accelerated particles in solar system plasmas. The physical processes at work in low-frequency radio sources transfer the free energy present in the plasma into electromagnetic waves. These radio signals, as well as their origins, are easily identifiable through their specific morphologies in the spectro-temporal space, as well as through their polaization properties, spectro-temporal scales of fluctuations and temporal recurrence.

During my defense, I will develop the different facets of my career, with low frequency radio emissions as a guideline : from instrumental design, to data analysis, modeling, development of innovative treatments, and dissemination of data products to the concerned communities.