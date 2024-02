Soutenance d’HDR de Johan Mazoyer le mardi 12 mars 2024

Titre de la soutenance

" Optique active pour l’imagerie d’exoplanètes et de disques de dĂ©bris "

Résumé

La plupart des grands tĂ©lescopes actuels sont Ă©quipĂ©s d’instruments coronographiques. Des coronographes sont aussi en dĂ©veloppement pour les ELTs et le tĂ©lescope spatial Roman, qui analyseront des Jupiters autour d’étoiles proches. Enfin, ils sont au cĹ“ur du futur Habitable World Observatory, rĂ©cemment sĂ©lectionnĂ© par le Decadal Survey 2020 de la communautĂ© amĂ©ricaine, qui chercheront Ă dĂ©tecter des marqueurs d’habitabilitĂ© sur des exoplanètes. Pour dĂ©velopper ces instruments, il faut encore relever d’importants dĂ©fis, qui forment la base de mon travail instrumental. Les coronographes actuels sont des systèmes fixes, optimisĂ©s en simulation pour obtenir les meilleures performances pour un système donnĂ©. Ils ne prennent donc pas en compte la rĂ©alitĂ© des instruments : vibrations, imperfections, dĂ©salignements et dĂ©formations des optiques, Ă©volution de la pupille du tĂ©lescope. Ma recherche instrumentale se focalise sur la correction active pour le haut-contraste, Ă©lĂ©ment clĂ© de la prochaine gĂ©nĂ©ration d’instruments, pour optimiser en temps rĂ©el un coronographe donnĂ© Ă la rĂ©alitĂ© de l’instrument pour lequel il est dĂ©veloppĂ©. J’ai appliquĂ© ces techniques en simulation, sur plusieurs bancs optiques et sur des tĂ©lescopes.

En parallèle de ma recherche instrumentale, je consacre une partie de mon activitĂ© Ă l’analyse d’images coronographiques de disques de dĂ©bris. L’étude des disques circumstellaires est d’une importance critique pour comprendre les systèmes planĂ©taires. Tout d’abord, l’observation de la poussière circumstellaire, depuis les disques proto-planĂ©taires jusqu’aux disques de dĂ©bris, analogues de la ceinture de Kuiper, permet d’étudier la formation et l’évolution de ces systèmes. Ensuite, ils prĂ©sentent des structures complexes (anneaux, spirales, sur-densitĂ©s locales) dont l’analyse prĂ©cise a dĂ©jĂ permis la prĂ©diction d’exoplanètes non dĂ©tectĂ©es. Mais au-delĂ de cette analyse “gĂ©omĂ©trique”, il est primordial de commencer l’analyse des grains de poussière circumstellaire eux-mĂŞmes : issus de la collision des planĂ©tĂ©simaux aussi Ă l’origine des exoplanètes, les Ă©lĂ©ments dont ils sont formĂ©s sont communs Ă ceux que nous dĂ©tecterons Ă leur surface. Mon apport principal Ă ce domaine est l’adaptation de mĂ©thode de post-processing pour la dĂ©tection et la caractĂ©risation des exoplanètes aux disques de dĂ©bris. Ces mĂ©thodes sont primordiales pour extraire des informations fiables sur ces objets, au-delĂ de la simple dĂ©tection. Ces techniques m’ont permis de corriger les biais spĂ©cifiques Ă ces mĂ©thodes et Ă faire plusieurs analyses multi-instrumentale.

Les aspects instrumentaux et observationnels de mon travail sont complémentaires. À mesure que la complexité des techniques coronographiques augmente, il devient nécessaire pour un observateur de comprendre précisément les limitations de son instrument. À l’inverse, une expérience astrophysique est indispensable pour déterminer les priorités des projets futurs et orienter la recherche instrumentale. C’est un travail préliminaire qui a pour but d’intégrer l’environnement simulé par le modèle LatHyS dans ce code de tracé de rayon afin d’étudier la propagation des ondes radio émises par Jupiter lors d’une occultation observée par la sonde JUICE.