Soutenance d’habilitation à diriger des recherches de Raphaël Galicher le vendredi 18 décembre 2020

Titre

"Imagerie d’exoplanètes : du système optique à la fréquence des géantes gazeuses"

Résumé

Depuis 2004, mes travaux de recherche ont tous un lien avec l’imagerie des exoplanètes ou des disques de poussières qui orbitent autour des étoiles du voisinage solaire (<100pc).

J’utilise les instruments travaillant dans le visible et l’infrarouge, comme Sphere/VLT et GPI/Gemini, pour étudier les exoplanètes géantes gazeuses (plusieurs masses joviennes) et jeunes (moins de quelques 100 millions d’années). L’imagerie fournit des mesures astrométriques à partir desquelles on détermine l’orbite exoplanétaire, et des mesures photométriques ou spectrométriques qui nous informent sur la température et la nature de l’atmosphère de l’exoplanète. L’imagerie permet également d’étudier les disques circumstellaires, berceaux de la formation planétaire. Enfin, à partir de grandes campagnes d’observation, on peut déterminer la fréquence des géantes gazeuses dans la partie externe des systèmes exoplanétaires.

En parallèle de ce travail astrophysique, je développe de nouvelles techniques d’observation pour améliorer les instruments actuels d’imagerie ou en proposer de nouveaux pour les futurs télescopes optiques au sol (extremely large telescope) ou dans l’espace. L’objectif est d’être capable de détecter des exoplanètes plus légères, plus matures que des géantes gazeuses de quelques 100 millions d’années, par exemple, des jumelles de la Terre. Ces développements instrumentaux vont de la proposition d’un concept à la démonstration sur télescope.

Dans les deux domaines, astrophysique et instrumentation, j’ai la chance de travailler en collaboration avec de nombreux collègues d’autres instituts que le mien et en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe d’imagerie à haute dynamique du LESIA.