Soutenance de thèse de Tung Lâm NGUYEN le vendredi 29 janvier 2021

Titre de la thèse

"Étudier les super amas d’étoiles dans les galaxies à flambées à l’époque du JWST"

Directeur de thèse

Daniel ROUAN

Résumé

La rencontre de galaxies et leur interaction via la gravitation crée souvent une flambée extrême de formation d’étoiles qui sont rassemblées dans des super amas d’étoiles (SSCs) très compacts. Ces galaxies deviennent alors très lumineuses et sont répertoriées sous le nom de galaxies (ultra)-lumineuses en infrarouge ((U)LIRGs). Ces SSC contiennent des populations stellaires très jeunes, massives qui jouent un rôle majeur dans l’histoire de la formation stellaire dans l’univers. En particulier on pense que ce sont eux qui deviendront les amas globulaire qu’on observe dans les galaxies normales, comme la Voie Lactée. Cependant les caractéristiques globales de ces amas très compacts et leur évolution ne sont pas bien comprises parce qu’ils appartiennent à des galaxies distantes.

Au cours de ma thèse, j’ai étudié une LIRG lointaine appélée IRAS 17138-1017 qui abrite un grand nombre de SSCs. A partir d’images en infrarouge ayant une excellent finesse de détails, j’ai pu en identifier une soixantaine , puis mesurer leur âge, leur masse, leurs luminosité et leur extinction, qui révèlent leur histoire et leur évolution. J’ai pu conclure que la galaxie a été le siège de 2 épisodes très récents de flambée de formation il y a 2.5 et 5 millions d’années J’ai développé aussi des modèles sur ordinateur qui simulent la façon dont le rayonnement est diffusé ou absorbé dans l’enveloppe d’un SSC avec differents paramètres pour comparer aux observations. Le télescope spatial James-Webb (JWST) dédié à l’infrarouge à haute résolution, dont le lancement est prévu vers octobre 2021, sera un instrument idéal pour l’étude des SSCs dans les LIRGs en infrarouge moyen (λ : 5 - 30 µm). En utilisant mes outils de simulation du transfert de rayonnement et des outils simulant les observations avec JWST et la réduction de leurs données, j’ai conduit un travail préparatoire à une proposition d’observation des SSCs dans IRAS 17138-1017 qui a été récemment soumise.