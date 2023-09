Thomas Widemann élu à l’Académie Internationale d’Astronautique

Thomas Widemann a été élu membre correspondant à l’Académie Internationale d’Astronautique. Cette distinction vient couronner la sélection de la mission EnVision, dont il est l’un des responsables scientifiques et l’un des trois co-proposants, et son implication dans la coordination à l’échelle mondiale des équipes scientifiques des trois missions récemment sélectionnées par la NASA et l’ESA pour l’exploration de Vénus durant la prochaine décennie : EnVision, VERITAS, DAVINCI.

L’Académie Internationale d’Astronautique (IAA) a été fondée par de célèbres pionniers de l’espace tels que Oberth, Von Braun, Van Allen, Keldish, Sänger, Draper, Gagarine, Sedov, Broglio, Curien, etc. Poursuivant cette tradition distinguée, les membres comprennent les dirigeants et les principaux responsables de toutes les agences spatiales et des industries spatiales, des ingénieurs et des scientifiques de premier plan, d’éminents avocats et magistrats spécialisés dans l’espace, ainsi que des personnes exceptionnelles à l’interface de l’espace et de la société.





Thomas Widemann

La coordination internationale de trois projets spatiaux

Thomas Widemann est le coresponsable européen de la mission EnVision, sélectionnée comme mission de classe moyenne de l’Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son programme Cosmic Vision, pour un lancement vers Vénus en 2031 (voir l’actualité sur le site de l’ESA). La NASA fournit le radar à synthèse d’ouverture, VenSAR, principal instrument de la mission.

Il est également co-investigateur de la mission VERITAS du Jet Propulsion Laboratory (NASA/Caltech). VERITAS et DAVINCI sont deux missions sélectionnées dans le cadre du programme Discovery de la NASA pour un lancement prévu également vers 2030. Le CNES apporte une contribution matérielle importante à l’instrumentation scientifique de VERITAS et d’EnVision au sein de plusieurs laboratoires nationaux (LESIA, LATMOS, LPG, IRAP, LMD, FAST). Le LESIA coordonne la fourniture de l’optique des spectromètres IR à bord de VERITAS et d’EnVision, ainsi que l’étude thermique du spectromètre UV d’EnVision.

Par cette nomination, Thomas Widemann est distingué pour son rôle essentiel pour la coordination internationale entre les équipes scientifiques des trois missions ESA et NASA : EnVision, VERITAS et DAVINCI. Il est également membre du comité de coordination visant à la mise en place d’un programme inter-agences d’exploration de Vénus au cours de la décennie 2030 (VeSCoor).

La dynamique des vents vénusiens

Les recherches de Thomas Widemann à l’Observatoire de Paris-PSL portent sur l’étude et l’observation des constituants gazeux résultant des interactions entre la surface et l’atmosphère, et leur variabilité temporelle et spatiale, sur la base des données de Venus Express, d’Akatsuki et des données au sol.

Pour étudier le climat et la dynamique des atmosphères planétaires, Thomas Widemann a mis au point de nouvelles techniques combinant des observations spatiales et terrestres simultanées, afin de fournir des mesures absolues de la vélocimétrie du vent et des régimes de circulation dans les atmosphères planétaires. Il a montré que les mouvements observés des nuages suivent les vents réels et instantanés, ce qui permet de tester les modèles de circulation atmosphérique globale à l’aide de la spectroscopie à haute résolution dans le visible et l’infrarouge.

De 2013 à 2016 il a dirigé un projet international de l’Union européenne visant à la mise en place d’un programme d’exploitation des données de la mission Venus Express de l’ESA.

Avec Bruno Sicardy, Thomas Widemann a également réalisé des avancées majeures dans l’étude du Système solaire grâce à des campagnes d’occultation stellaire, notamment en établissant une limite supérieure pour l’atmosphère de Titania, l’un des principaux satellite d’Uranus.

Enseignement et diffusion des connaissances

Thomas Widemann est Maître de conférences hors classe à l’Université de Versailles Saint-Quentin, affecté au LESIA. En plus d’avoir enseigné à des milliers de personnes au fil des ans, il a encadré plusieurs thèses de doctorat et participé à des programmes de l’ESA et de l’UE visant à promouvoir la collaboration internationale et l’enseignement des sciences.