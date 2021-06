Un nouveau pôle scientifique au LESIA

Le nouveau pôle scientifique Héliosphère et Plasmas Astrophysiques (HPA) a débuté son existence au LESIA le 4 mai 2021. Il est dédié à l’étude des milieux ionisés et magnétisés, de l’atmosphère du Soleil aux environnements planétaires et aux plasmas plus lointains et fédère les anciens pôles Solaire et Plasmas autour des moyens sol et spatiaux développés au LESIA.