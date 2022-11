Caractérisation des phases d’altération dans les roches et les sols de Mars par LIBS avec l’instrument ChemCam (Mars Science Laboratory/Curiosity)

Les conditions environnementales passées de la surface de Mars sont accessibles à travers les enregistrements géologiques de la planète, et plus particulièrement via les minéraux d’altération qu’ils contiennent. Ces phases secondaires peuvent constituer de véritables marqueurs géochimiques des conditions durant l’altération aqueuse.

L’instrument ChemCam, à bord du rover Mars Science Laboratory (Curiosity) est le premier instrument de spectroscopie sur plasma induit par laser (LIBS) déployé à la surface de Mars. Il offre un moyen inédit de caractériser in situ et à une échelle d’analyse submillimétrique, la composition chimique de la surface de la planète. Durant ce séminaire, je vais présenter quelques travaux réalisés avec cet instrument sur la détection de phases d’altération (i.e. sulfates et oxydes de fer) dans les sols et les roches sédimentaires du cratère de Gale. Leurs processus de formation seront également discutés ainsi que l’histoire géologique qui en découle.