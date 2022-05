Hommage à Ludwik Celnikier

Ludwik Celnikier nous a quittés le samedi 14 mai 2022. Il avait eu 82 ans le dimanche précédent.

Après des études à l’Imperial College de Londres, il a commencé sa carrière de chercheur dans le domaine de la physique nucléaire au CERN. Là, il a rencontré Evry Schatzman qui l’a attiré vers l’astrophysique. Fin 1972, Ludwik est ainsi arrivé à l’Observatoire de (Paris à) Meudon. Grand physicien, sa culture scientifique embrassait une immense part de la physique, pour laquelle l’astrophysique était un domaine d’application (presqu’un terrain de jeux) idéal. Esprit libre se tenant à l’écart de toute mode ou convention, il a abordé des sujets de recherche très variés, de la scintillation et la diffusion aux fluctuations de densité et à la turbulence dans le plasma du vent solaire, en passant par la détection de la turbulence en ciel clair, un modèle de sursauts X, ou les jets relativistes. Certains de ces travaux ont joué un rôle fondateur dans leur domaine.

Mais Ludwik était avant tout un formidable pédagogue. Sachant mieux que personne restituer la physique des phénomènes astrophysiques à l’aide de mathématiques simples, il a formé quantité d’étudiants du DEUG au DEA (traduction pour les jeunes : du L2 au M2), ainsi qu’en école d’ingénieurs. Nombre d’entre eux sont devenus chercheurs. Car, plus encore que son excellence à faire comprendre la physique, c’est sa capacité à la faire aimer qui faisait de lui un enseignant exceptionnel. Il se donnait sans compter pour ses étudiants (un cours d’une heure en durait bien trois dans son référentiel), et ceux-ci conservent en retour la reconnaissance d’avoir été parmi ses élèves pendant quelques années. Ils ne l’oublieront pas de sitôt.

Outre les innombrables “polycopiés” de cours – émaillés de citations et dessins humoristiques – qu’il a rédigés et distribués à ses étudiants de tous niveaux, Ludwik a publié une quinzaine d’articles dans des revues internationales de physique pédagogique (de pédagogie physique ?), et contribué à diverses encyclopédies (l’Astronomie Flammarion, notamment). On (re)lira avec délices ses “Variations sur le néant” (Bulletin de la Société Française de Physique, 1991), où Ludwik brossait sur la base d’équations simples un tableau de toute la cosmologie du moment.

Entre 1986 et 2006, il a publié quatre monographies. Dans ses deux “Basics of…”, à destination des étudiants et chercheurs, il détaille avec une grande originalité et sa pédagogie habituelle la physique de toutes les structures cosmiques, et celle du vol spatial. Ses deux autres ouvrages, “Histoire de l’astronomie occidentale” et “Histoire de l’astrophysique nucléaire”, sont des références témoignant de l’immense culture de Ludwik, dans laquelle il enracinait son approche de la physique. Dans la préface de l’Histoire de l’astronomie occidentale, Jean-Claude Pecker écrit ainsi : « … si l’auteur est, par profession, un astronome, sa culture est si vaste et diverse que le ciel, l’Univers plutôt, est aussi pour lui l’occasion de se montrer, en effet… universel ».

Doté d’un verbe impeccable en anglais comme en français, et de beaucoup d’humour, Ludwik savait passionner son auditoire, à l’écrit comme à l’oral. Ses livres et articles associent le plaisir de la langue à la profondeur des idées. Avec le “Basics of Cosmic Structures”, il réussit le tour de force d’écrire un ouvrage de 400 pages, incroyablement clair … sans une seule figure ni schéma !

A la même époque, œuvrant infatigablement pour la transmission et le brassage des idées en physique, il organise ou co-organise plusieurs colloques internationaux dans des domaines allant des sciences planétaires à la cosmologie, en France et au Vietnam, et édite leurs actes.

En parallèle, Ludwik s’investit aussi dans la transmission au grand public. Dans les années 1980, il organise ou co-organise des écoles d’été pour enseignants du secondaire. Au milieu des années 1990, invité au Festival d’Astronomie de Haute-Maurienne pour une conférence d’une heure, il parle pendant 5 heures sur 2 jours, devant un public qui en redemande. Ludwik lui en redonnera en devenant pendant près de 20 ans un pilier du Festival, donnant cours, conférences et contribuant à son organisation.

Là aussi, il a laissé sa marque durable, mélange de rigueur scientifique, de culture, de clarté, de passion, de non-conformisme, d’ironie souriante, parfois moqueuse, mais toujours empreinte de gentillesse, suscitant au final de solides amitiés. S’il était réservé sur le plan personnel, ses collègues chercheurs ou enseignants, ses étudiants ou élèves, tous ceux avec qui il a interagi pour organiser écoles, colloques ou festival, peuvent témoigner que les interactions avec lui étaient tout sauf moroses.

Bref, Ludwik Celnikier aura été un sacré personnage pour les uns, un type formidable pour les autres, un esprit libre en tous cas. Il fait partie de ces personnes dont on aime à savoir qu’elles existent, même si on ne les croise que rarement. Il est parti à l’improviste. Il va énormément nous manquer. Et nous pensons bien sûr à son épouse Laurence.

Un office religieux sera célébré en sa mémoire à l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, à Meudon-Bellevue (36bis avenue du Général Gallieni) ce jeudi 19 mai à 14h30, suivie de l’inhumation au cimetière de Trivaux à 16h (rue de Trivaux à Meudon).

Philippe Zarka, avec les contributions de Jean Tran Than Van, Arturo Ortega-Molina, Jean-Louis Masnou, Bernard Leroy, Pierre Léna, Catherine Lacombe, Marie-Pierre Issartel, Pierre Huart, Christian Gouiffes, Eric Gérard, Sidonie Foadey, Yves Delaye, Patrick Canu, Jean-Louis Bougeret, Jean Aboudarham